المجلس البلدي صبراتة يعلن وصول المعدات الكهربائية لتجهيز محطة المنارة

أعلن المجلس البلدي صبراتة، وصول الخلايا والمعدات والملحقات الكهربائية المتعلقة بتجهيز محطة المنارة 11/30ك.ف، بحضور عضو المجلس البلدي صبراتة أحمد الحرك وعدد من كوادر الشركة العامة للكهرباء.

وأفاد رئيس قسم متابعة تنفيذ مشروعات الجهد المتوسط و الإتصال بدائرة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع الساحل بإدارة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع المنطقة الغربية، المهندس محمد أبوالقاسم الشيباني، في تصريح لمكتب الإعلام بالمجلس، أن المحطة سيتم الإشراف على تجهيزها وستدخل الخدمة بالشبكة العامة للكهرباء فور الإنتهاء من أعمال التجهيز من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

وأشار الشيباني تصريحه، أن الدائرة أجرت الاختبارات الفنية التشغيلية بالمشروع لربط المحطة بمحطة 11/ 30 ك بمنطقة العلالقة والتي سيجري العمل على إستكمال مشروع كوابل 30 ك.ف بين المحطتين ضمن ربط يمتد مستقبلا” بكوابل 30ك.ف إلى محطة 11/ 30 ك.ف ومنها إلى محطة 11/ 30 ك.ف بالمستشفى في صبراتة، ضمن الخطة المستقبلية لدعم الشبكة العامة للكهرباء بالمدينة.

وأضاف رئيس قسم متابعة تنفيذ مشروعات الجهد المتوسط و الإتصال بدائرة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع الساحل، أن عملية التشغيل والتركيب، ستتم بالتعاون مع إدارة شبكات الجهد المتوسط الساحل الغربي، والتي ستستلم المحطة بعد تجهيزها لإدخالها للخدمة.

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