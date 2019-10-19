عميد بلدية بني وليد يتابع إدارة حملة العلاج من اللشمانيا

قام عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، بزيارة إلى المركز الصحي بالمدينة، لمتابعة آلية عمل المركز وكيفية إدارته لحملة العلاج من مرض اللشمانيا.

وأوضح مدير المركز، أنهم يعانون من النقص الشديد في الأدوية، مقارنةً بالعدد الكبير من المصابين الذي يستقبله المركز سواء من داخل المدينة أو خارجها.

وأكد عميد البلدية، على توفير كل ما يحتاجه المركز لتقديم خدمات أفضل خاصة في هذه الظروف.

وشدد انوير على ضرورة توحيد الجهود والعمل بآلية منظمة للخروج بأفضل النتائج.

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