المجلس التسييري طبرق يتابع مشاريع المياه في المدينة

قام رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي، بزيارة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي التي تنفذها المؤسسة برعاية المجلس وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وتفقد رئيس المجلس التسييري ورئيس المؤسسة الوطنية، نسب الإنجاز في أحياء الأندلس والنصر والحطية والخزان الرئيسي بشركة المياه والصرف الصحي.

وتأتي جهود المجلس في طبرق والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، ضمن اهتمامات المؤسسة والمجلس لحل مشاكل المياه والصرف الصحي بمدينة طبرق.

من جهة أخرى، أغلق رئيس المجلس التسييري طبرق، محطة غسيل سيارات، بعد اكتشاف أن صاحبها، يستخدم المنتجة والقادمة من محطة التحلية، يقوم من خلالها بغيل السيارات بالمقابل وهو يستخدم مياه الدولة التي يستلمها مجاناً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية