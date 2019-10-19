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السفارة الأمريكية لدى ليبيا تتطلع للمشاركة في مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن تطلعها للمشاركة باسم بلدها، في الجولة القادمة من الاجتماعات الدولية، لبحث الأزمة الليبية.

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها ستشارك في اجتماع برلين المرتقب، حول ليبيا، والذي يُشرف عليه، الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة في ليبيا غسان سلامة.

ونشرت السفارة صورة للسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة.

من جهتها، أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، أنها تُرحب بالجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، في بيان لها حول مؤتمر برلين الذي سيبحث توحيد الجهود الإقليمية لدعم الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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