الهيئة الطرابلسية تدين عملية اختطاف القافلة الطبية غدامس

أدانت الهيئة الطرابلسية، عملية اختطاف الأطباء الذين كانوا متجهين إلى مدينة غدامس في قافلة طبية للقيام بواجبهم الإنساني ومساعدة أهالي المدينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون بمدينة الزنتان.

وطالبت الهيئة، الدولة الليبية بالعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، ومعاقبة الجناة.

وأضافت الهيئة الطرابلسية، أن على عاتق أهالي مدينة الزنتان، الدور المهم في المساعدة لإطلاق سراح المخطوفين وتسليم الجناة الى القضاء.

من جهة أخرى، نظم الأطباء بمستشفى طرابلس لجراحة العظام، وقفة احتاجية تضامنا مع زملائهم المختطفين، بمشاركة المدير التنفيدي بمستشفى طرابلس لجراحة العظام، في الوقفة الاحتاجية.

وأشارت الصفحة المهتمة بملف القافلة الطبية المختطفة “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس” على الفيسبوك، أن لا أخبار جديدة عن قضية اختطاف أطباء القافلة الطبية غدامس، حتى اللحظة.

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