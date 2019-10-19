“رايتس ووتش” تُندد بحادثة قصف الفرناج

تستمر ردود فعل المنظمات الدولية حول قصف الفرناج في التوالي، خاصة بعد أن تسبب في مقتل 3 طفلات وإصابة أخت أخرى ووالدتهن بإصابات خطيرة، إضافة لاستمرار تبادل التهم بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق بشأن من تسبب في هذه الحادثة .

هيومن رايتس ووتش أكدت في بيان لها أن هذا الهجوم هو ضمن عدة هجمات يجب أن يفتح فيها تحقيق محايد ومستقل لتحديد المسؤول وتقديمه للعدالة، بينما اتهم نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين، قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية التي أوقعت ضحايا مدنيين منذ بدء الحرب في طرابلس.

غولدستين أشار إلى أن قوات الجيش أظهرت استخفافاً واضحاً بحياة المدنيين عبر هجمات وصفها بالعشوائية تسبب في إصابة المدنيين والبنية التحتية، حسب وصفه، مطالباً بشكل عاجل الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤول عن الغارات الجوية .

وسط نفي القيادة العامة للجيش الوطني مسؤولية قواتها عن القصف بشكل مستمر، لا تزال حكومة الوفاق توجه الاتهامات لسلاح الجو التابع للجيش فيما تحاول البعثة الأممية فتح تحقيق في الحادثة رغم أنها حملت في بيانها المسؤولية لقوات الجيش دون فتح أي تحقيق يذكر.

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