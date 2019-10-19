القيادة العامة : الإرهاب والميليشيات عائق في طريق إيجاد حوار وطني

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، على ضرورة القضاء على الإرهاب، وحل التنظيمات والمليشيات المسلحة، ونزع سلاحها، حتى يتمكن الليبيون من إيجاد حوار وطني شامل، مذكرة الأطراف الدولية المجتمعة في برلين بضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية بالحياد .

كما ذكرت القيادة العامة في بيان لها أمس، البعثة الأممية بضرورة استكمال التزاماتها بتكليف مكتب تدقيق ومراجعة لحسابات البنك المركزي، والتأكد من توزيع عوائد النفط على الشعب الليبي بشكل عادل.

وانتقدت القيادة تكليف شخصيات معاقبة دوليا لتقلد مناصب أمنية وعسكرية، مشيرة إلى أن أي عملية سياسية لم تتوافر الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها سيكون من العبث الحديث عنها، مؤكدة أن العملية العسكرية جاءت بغاية القضاء على الإرهاب، وإزالة العوائق لتسير العملية السياسية إلى الأمام .

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