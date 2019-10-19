هذا ما قاله امغيب بشأن مؤتمر برلين

جدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب الدعوة إلى مواصلة العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس بهدف القضاء على الإرهاب.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من خلال اجتماع القاهرة 2 اغتنمت الفرصة ووجهت رسالة إلى الحكومة المصرية إحدى الدول العربية الشقيقة التي نتشارك معها مصير وأمن قومي واحد والتي سيكون لها حضور في مؤتمر برلين طالبت فيها بذل جهود كبيرة تمنع صدور أي بيان عن هذا المؤتمر قد يلزم الجيش بوقف تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014 القاضي بتكليف القيادة العامة للجيش بنزع سلاح المليشيات وتطهير ليبيا من الإرهاب”.

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