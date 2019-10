خاص المتوسط/حنان منير

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن قطر تبارك الهجوم التركي على سوريا، قائلا إن عدم إدانتها لهذا الغزو أكبر دليل على موافقتها.

وبين الدرسي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن حكومة الوفاق تأثرت بصديقتها قطر ولم تصدر أي بيان حول هذا الشأن، لتعلن بذلك مباركتها هذه الخطوة، مؤكدا أن قطر والوفاق وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب”

