أوحيده: الفوضى في ليبيا مكسب كبير لعصابات تهريب الوقود

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة إن المجلس لا يملك إلا حسن الظن في القيادة التونسية الجديدة التي تدرك جيدا أن أمن واستقرار ليبيا هو مكسب لتونس.

وأضاف أن الفوضى التي تعاني منها ليبيا هي مكسب كبير لعصابات تهريب الوقود والهجرة وغسيل الأموال التي تشارك فيها أطراف تونسية، وتابع أن ”الأزمة الليبية أكبر من قدرة تونس بمفردها على حل الأزمة، مبينا أن تعنت الأطراف الليبية جعل أغلب الليبيين لا يثقون في نجاح أي حل سياسي ويعولون على الحل الأمني”.

