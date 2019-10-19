مشروع بالكونغرس يُطالب بتوضيح سياسة واشنطن تجاه ليبيا

تقدم عضو الكونغرس الأميركي ثيودور ديوتش بمشروع قرار للكونغرس لتوضيح سياسة الإدارة الأميركية تجاه ليبيا، وجرى قبوله.

وطالب عضو الكونغرس الديمقراطي بإيضاح السياسة الأمريكية المُتبّعة وجهود الدفع لإيجاد حل دبلوماسي للصراع المسلح الدائر في ليبيا ودعم الشعب الليبي.

وتمت إحالة طلب ديوتيش إلى لجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان القضاء والخدمات المالية، لفترة يحددها لاحقًا رئيس المجلس.

يشار إلى أن اسم ديوتش ارتبط بجماعة الضغط الأمريكية أو “اللوبي” ميركوري المعينة من قبل المجلس الرئاسي في الأشهر الماضية حيث ترأس العضو جلسة في 15 من يوليو حاولت الخروج ببيان يدين عمليات الجيش الوطني في طرابلس .

وسبق أن ذكر تقرير لصحيفة “المونيتور” أن حكومة الوفاق عقدت صفقة بقيمة مليوني دولار مع مؤسسة ميركوري للضغط على الكونغرس وإدارة دونالد ترامب وينص عقد الصفقة على دفع نصف مليون دولار كل ربع سنة، مع دفع القسط الأول مقدماً.

ووُقعت الصفقة بعد أيام فقط من تواصل الرئيس ترامب مع القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، وإعلان دعمه لدور الجيش عقب تحركه نحو طرابلس.

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