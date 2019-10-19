الحويج لمسؤول أوروبي: الجيش يسيطر على 90% من الأراضي الليبية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن الحكومة المؤقتة تعتزم مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليه، لافتاً إلى أن التاريخ سيسجل بطولة الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وفوضى المليشيات في طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج قال خلال لقائه منسق مجموعة الهوية والديمقراطية، النائب الأوروبي ووزير المواصلات الفرنسي السابق هنري مارياني في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل “مازال الإرهاب يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن في ليبيا ويشكل خطرا محدقا يواجه الجميع في المنطقة دون استثناء رغم ما حققه الجيش الوطني الليبي من إنجازات على الأرض بفضل التضحيات وبطولات أبناء ليبيا ومساعدة الحلفاء والأصدقاء”، مضيفاً أن الشعب الليبي عانى الكثير من ويلات الإرهاب الذي يسكن طرابلس طيلة السنوات الماضية ،والذي قتل الأبرياء بوحشية وتسبب في أزمة إنسانية ودمر البُنى التحتية وخرب مقدرات البلاد.

وأضاف قائلاً إن التاريخ سيسجل بأن الشعب الليبي سطر ملحمة بطولية في حربه ضد الإرهاب، وأنه دافع عن نفسه ووطنه وحضارته، وساهم في الدفاع عن الإنسانية جمعاء من خطر الفكر المتطرف وثقافة الكراهية والموت التي تحاول نشرها التنظيمات الإرهابية مثل داعش ومن خلفها انطلاقًا من العاصمة طرابلس.

وأكد الحويج عزم الجيش الوطني الليبي الاستمرار في حربه ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى يتم تطهير جميع الأراضي الليبية منه مبينا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عدم عودته، لافتاً إلى أن القضاء على الإرهاب عالمياً يتطلب إرادة دولية حقيقية، داعياً مجلس الأمن إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب في ليبيا والمنطقة.

وأطلع الحويج النائب الأوروبي والسياسي الفرنسي على النتائج التي حققها الجيش الوطني الليبي على الأرض، حيث أنه يسيطر حاليا على تسعين في المائة من الأراضي الليبية، بينما تحكم ميلشيات طرابلس قبضتها على العاصمة طرابلس فقط، لافتا إلى أن الجيش مصر على تصفيتها وتطهير ليبيا منها مع مراعاة المحافظة على أرواح المدنيين الذين تستخدمهم حكومة السراج وميليشياتها كدروع بشرية لمنع تقدمه.

وتحدث الحويج عن تأخر تحرير طرابلس قائلا “إن العاصمة باتت تشكل اليوم أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، وذلك بالاستناد إلى تقارير دولية عديدة لافتاً إلى أنهم يقومون باستمرار بقصف المناطق المدنية بالقذائف والصواريخ واتخاذ المدنيين دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر ممرات إنسانية فتحتها الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الليبي”.

وأضاف أن “الحكومة المؤقتة تعاملت مع المبادرات السياسية الرامية إلى حل الوضع في طرابلس ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ” مردفا أنها مصرة على القضاء على الإرهاب وبقايا داعش وغيرها من التنظيمات المتواجدة المتطرفة، وذلك بأقل الخسائر بين صفوف المدنيين.

من جهته عبر السياسي الأوروبي عن دعمه لمساعي الجيش الوطني الليبي، مؤكدًا ضرورة دعمه أوروبيا ودولياً في عملياته لقطع دابر الخطر الإرهابي مشيرا إلى أن مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي التي يمثلها بحثت بالتفصيل موضوع محاربة الإرهاب، مضيفاً أن جماعات على صلة بتنظيم داعش باتت تسيطر على طرابلس، وقال: “لا يمكننا أن نتسامح مع هذا، لذلك اتفقنا مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج على مواصلة العمل المشترك بهدف إزالة الخطر الإرهابي في ليبيا بشكل نهائي، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

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