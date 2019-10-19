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إيطاليا تستضيف مؤتمر لتنسيق إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، استضافة مؤتمرا إنسانيا بشأن التنسيق لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية.
وأوضحت الوكالة، أن نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل ري، ستفتتح المؤتمر على مستوى كبار المسؤولين، بينما سيركز المؤتمر بشكل خاص على تنسيق المساعدات الإنسانية التي يجب إرسالها إلى ليبيا.
وأكدت أن الاجتماع الفني تنظمه الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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