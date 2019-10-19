بالفيديو| تشييع جنازة “عائلة التميمي” التي قتلت على يد مسلحين في قصر بن غشير

طرابلس-العنوان

شيع أهالي قصر بن غشير وحكماء وأعيان المنطقة، الخميس، جنازة خمسة أشخاص من عائلة “عبد الرحمن ميلود التميمي” والتي توفت إثر تعرض سيارتهم لوابل كثيف من النار في الطريق الرابط بين الساعدية والعزيزية.

وأعلن المجلس البلدي قصر بن غشير وأهالي قصر بن غشير وحكماء وأعيان المنطقة، استنكارهم لهذه الأفعال على الأحياء السكنية المارة بالطرقات العامة، محملين المسؤولية القانونية والأخلاقية لمرتكبي هذه الأفعال المخالفة لجميع الشرائع الدينية والقانونية”.

مؤكدين في الوقت نفسه على أن “هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقتهم قانونًا”، معربين في ختام البيان عن خالص عزائهم لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

حيث اتهم البيان عصابات تشادية مأجورة من قبل آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، أسامة جويلي، بالوقوف وراء الجريمة.

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