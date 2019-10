السراج: إيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة أفريقيا للاستثمار

أعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فايز السراج إيقاف قرار رقم (35) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة أفريقيا للاستثمار.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أصدر الخميس قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .

ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار علي هذا النحو : ياسر محمد صلاح الدين الزاوية رئيساً للمجلس ، وائل جاد الله عزوز بلقاسم نائباً لرئيس المجلس ،محمد صالح قريرة عضو مجلس الإدارة ، أحمد عمر العبدودي عضو مجلس الإدارة ، أسامة عبدالسلام حيدر ايضاً عضو مجلس الإدارة

