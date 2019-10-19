خارجية المؤقتة تدعو لمحاسبة تركيا وقطر

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة القصف الذي أدى لمقتل عائلة التميمي في منطقة الساعدية جنوب طرابلس معربة عن إدانتها لتزايد جرائم إطلاق الرصاص على المواطنين.

وأعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن إدانتها “لتزايد جرائم إطلاق الرصاص على مواطنين أثناء تنقلاتهم من قبل هذه المليشيات التي توفر لها حكومة الوفاق كل الدعم والحماية والإفلات من العقاب”.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن جريمة قتل أسرة التميمي “تضاف إلى مسلسل متواصل من جرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها المليشيات الخارجة عن القانون بحق أبناء طرابلس” محملة حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا النزيف بحق المدنيين ونتائجه وتداعياته” محذرة “من الاستمرار في توفير الحماية للمليشيات والتغطية على جرائمها”.

وطالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة “بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وقادة مليشيات حتى لا يفلتوا من العقاب”.

وبينت الوزارة أن استهداف عائلة التميمي يعد امتدادا لسلسة “تفجيرات وأعمال إرهابية وإعدامات اخرى شهدتها طرابلس خلال الفترة الماضية كان آخرها منطقة الفرناج ونادي الفروسية، حيث تستمر الجماعات الارهابية التي تتلقى الدعم بالمال والسلاح والتدريب من قبل دول معروفة، بتنفيذ أعمال إرهابية بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون على المباني السكنية الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء”.

وجددت “وزارة الخارجية والتعاون الدولي مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة مواطنين ليبيين أبرياء وغيرها من الجرائم الإرهابية التي تستمر بسفك دم الليبيين بدعم من قطر وتركيا وبمحاسبة هذه الدول على استهتارها بقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وهي قرارات تبناها مجلس الأمن وأكدت جميعها على رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله كما أكدت على محاسبة الدول والأطراف الراعية له وعلى تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإرهابية على قدم المساواة مع مرتكبي هذه الجرائم”.

وجددت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة التأكيد على “أن الحرب على من تبقى من الإرهابيين في طرابلس هي واجب حتمي على الحكومة الليبية المؤقتة وعلى الجيش الوطني الليبي وعلى كل المناضلين ضد الإرهاب لتخليص الليبيين الذين تقوم التنظيمات الإرهابية بقمع تطلعاتهم وتمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس وتدمر ممتلكاتهم وبيوتهم ومستشفياتهم، وإن الليبيين قد عبروا بشكل لا لبس فيه عن إرادتهم المصممة على القضاء على الإرهاب ووقوفهم خلف جيشهم لأداء هذه المهمة النبيلة”.

وطالبت وزارة الخارجية “الأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بدعم جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للمليشيات والعصابات الخارجة عن القانون”.

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