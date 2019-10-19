تعد من أكبر الضبطيات عربيًا ودوليًا..مكافحة المخدرات الواحات تضبط 35 كيلو جراما من الكوكايين

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية الواحات تمكن الجمعة من القبض على أحد كبار تجار المخدرات بحوزته 35 كيلو جراما من الكوكايين.

وأوضح المكتب أن هذه الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بملايين الدينارات وتعد ضمن أكبر الضبطيات عربيا ودوليا.

وأضاف مكتب الإعلام أنه بعد ورود معلومات مصدرية مؤكدة لأحد مصادر مدير فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الواحات بوجود تشكيل عصابي بصدد تهريب كمية من المخدرات إلى مدينة البيضاء تم فتح محضر تحري بالمعلومات الواردة والتأكد منها وشكل فريق عمل تحت رئاسة مدير الفرع وبدأ العمل على الفور.

وأفاد المكتب أنه بعد تأكيد كامل المعلومات وتحديد المتهمين، تمكن الفرع أمس الجمعة من ضبط شخص في عمليه نوعية وفي كمين محكم الضبط وبحوزته حوالي 35 كيلو جراما من مخدر الكوكايين.

ولفت مكتب الإعلام الأمني إلى أنه تم حجز المتهم وإخطار النيابة العامة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

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