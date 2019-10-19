جامعة إسبانية تعامل 30 طالبا ليبيا معاملة أبناء البلد

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وجامعة فالنسيا بوليتكنك.

وبينت السفارة الليبية في إسبانيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه أمس الجمعة تضمن منح الجامعة عدد 30 كرسي لطلاب ليبيين يعاملون معاملة الطلاب الاسبان، وكذلك عدة مجالات تعاون أخرى منها تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات خاصة مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وأوضحت السفارة أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا واسبانيا وبتنسيق من السفارة الليبية بمدريد موضحة أن د. سلطان احمد عبدالنبي مدير مكتب التعاون الدولي هو من مثل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في توقيع الاتفاق فيما مثل جامعة فالنسيا بوليتكنك د. فرانسيسكو مورو رئيس الجامعة.

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