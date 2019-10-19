داخلية المؤقتة تعلن ضبط 35 كيلو غرامًا من الـ”كوكايين”

بنغازي-العنوان

تمكن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بالواحات التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين يقدر ثمنها بملايين الدينارات، بحوزة أحد كبار مروجي المخدرات.

وبلغت الكمية المضبوطة، أمس الجمعة، 35 كيلوغرامًا من الكوكايين. وخلال عملية الضبط تعرض أحد أفراد الإدارة العامة للمخدرات لإصابة بعيار ناري بعد اشتباك مع المتهم، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، اليوم السبت.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بالوزارة العقيد السملالي خالد خليفة، إنه بعد ورود معلومات مصدرية تؤكد وجود تشكيل عصابي بصدد تهريب كمية من سموم المخدرات البيضاء، تم فتح محضر تحري بالمعلومات الواردة، وتشكيل فريق عمل تحت رئاسة مدير الفرع وبدأ العمل على الفور.

وشدد مكتب المعلومات بوزارة الداخلية على أنه تم ضبط المعني وكمية المخدرات، لافتا إلى مواصلة إعداد محضر جمع الاستدلالات لتثبيت الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط المتهم في عملية نوعية وفي كمين محكم الضبط، مشيرة إلى أن الضبطية تعتبر من أكبر ضبطيات قضايا المخدرات عربيا ودوليا.

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