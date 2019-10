امغيب يطالب القاهرة بمنع صدور أي بيان عن مؤتمر برلين يوقف العمليات العسكرية في طرابلس

طالب عضو مجلس النواب سعيد امغيب الحكومة المصرية ببذل جهودها لمنع صدور أي بيان عن مؤتمر برلين يلزم الجيش بوقف عملياته العسكرية في طرابلس.

وقال امغيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه اغتنم اجتماع القاهرة 2 لتوجيه رسالة للحكومة المصرية التي ستشارك في مؤتمر برلين طالبها فيها “ببذل جهود كبيرة تمنع صدور أي بيان عن هذا المؤتمر قد يلزم الجيش بوقف تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014 القاضي بتكليف القيادة العامة للجيش بنزع سلاح المليشيات وتطهير ليبيا من الإرهاب”.

وشدد امغيب على أن مصر إحدى الدول العربية التي تتشارك مع ليبيا المصير والأمن القومي.

ويواصل اليوم السبت 90 نائبا ليبيا اجتماعاتهم في القاهرة برعاية مصرية لبحث تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

