إنقاذ 142 مهاجرا قبالة زوارة .. ومراكز الإيواء تعاني قلة الإمكانيات

علن جهاز حرس السواحل اليوم، إنقاذ مئة واثنين وأربعين مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة، كانوا في قارب مطاطي تعطل محركه في عرض البحر بعد أن انطلقوا من زوارة.

وقال الجهاز إنه أحال المهاجرين إلى مركز إيواء طريق السكة بطرابلس، لتقديم الخدمات الإيوائية لهم، مشيرا إلى أن مركز إيواء طريق السكة أعلن عن عدم إمكانية استقبال أي مهاجرين في المستقبل، نظرا لقلة الإمكانيات، وكثرة الصعوبات التي تواجه العمل، واكتظاظ المكان بالمهاجرين، وانعدام العودة الطوعية الإنسانية لهم، وتجاهل المنظمات الدولية والمحلية لزيارة المركز.

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