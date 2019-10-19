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طقس ليبيا.. توقعات بأمطار مصحوبة بخلايا رعدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن تشهد مناطق الجبل الأخضر وغالبية مناطق الجنوب الغربي أمطاراً مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، بحسب ما ورد بالنشرة الدورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز أن زخات المطر ستتراوح بين الجيدة إلى الغزيرة على مناطق مرزق وأوباري والقطرون، إضافة إلى غات وما جاورها، مُشيراً إلى توقعات بأن تتسبب هذه الأمطار في جريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق البلاد حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، السبت، على غالبية مناطق الشمال مابين 25 و31 درجة مئوية، فيما لن تتجاوز 22 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وستتراوح درجات حرارة مناطق الوسط والجنوب الغربي بين 27 و33 درجة مئوية، فيما سترتفع نسبياً على مناطق الجنوب الشرقي إذ ستتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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