البحرية الليبية تعلن إنقاذ 148 مهاجر من جنسيات مختلفة

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إنقاذ 148 مهاجر غير شرعي كانوا يستقلون 3 قوارب مطاطية عند سواحل المنطقة الغربية.

وأفاد قاسم، بأن غرفة عمليات حرس السواحل أخطرت بوجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية فانطلق حرس السواحل لإنقاذهم، مشيرا إلى العثور على 3 قوارب مطاطية تقل مجموعه (148) مهاجر غير شرعي بينهم (15) امرأة، و(11) طفل وذلك على مسافات متباينة، حيث أن القارب الأول والثاني كانا متقاربين على بعد حوالي (90) ميل شمال بوكماش، والقارب الثالث على بعد حوالي (60) شمال صبراتة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

