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30 منحة طلابية من جامعة «فالنسيا» الإسبانية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا منح طلاب ليبيا 30 مقعدا في جامعة «فالنسيا بوليتكنك» الإسبانية، بناء على اتفاق بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق والجامعة.

وأوضحت السفارة أن الاتفاق وقعه، أمس الجمعة، عن وزارة التعليم د.سلطان أحمد عبدالنبي، مدير مكتب التعاون الدولي، وعن جامعة «فالنسيا بوليتكنك»
د.فرانسيسكو مورو، رئيس الجامعة، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

ونص الاتفاق على ضرورة أن «يعامل الطلاب الليبيون معاملة الطلاب الإسبان»؛ بينما شمل الاتفاق أيضا مجالات تعاون أخرى، منها تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات، خصوصا مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يسارعون الى الذين كفروا – !!!
    انتم ليش تحبوا الكفار ..؟!!! …. يا سبحان الله
    الناس بعد الحرب على بلادهم يهتموا بأمورهم الداخلية والتعليم المحلي والصحة والإعلام المحلي ….. وانتمً تهرولوا للكفار . انتم تحبوهم وهما ما يحبوكمش …. وكارهين الاسلام والمسلمين —- سبحان الله نفوس مريضة وطبع الله على قلوبهم وهم لا يفقهون .

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