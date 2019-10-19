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داخلية الوفاق تعلن ضبط مروج مخدرات بحوزته 40 كيلو كوكايين

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته حوالي أربعين (40) كيلو من مادة مخدر الكوكايين، اتخذت الإجراءات القانونية حياله.
ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مواصلة محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب والبلاد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • توجد بلاغات ان بعض المطاعم تستخدم الكوكايين في الطبخ والصلصات والدجاج واللحم – طبعا مخلوط بالتوابل والبهارات – حتى يتم الأدمان على آلاكل في المطاعم – والله وحده يعلم لماذا يقوم بعض المطاعم بهذه الاعمال .

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