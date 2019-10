داخلية الوفاق تعلن ضبط مروج مخدرات بحوزته 40 كيلو كوكايين

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته حوالي أربعين (40) كيلو من مادة مخدر الكوكايين، اتخذت الإجراءات القانونية حياله.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مواصلة محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب والبلاد.

