فتح منظومة تسجيل رغبات الطلاب في الانتساب للكليات والمعاهد

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن فتح منظومة تسجيل رغبات الطلاب في الانتساب لمختلف الكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا، وذلك ابتداءً من اليوم أمس الجمعة وحتى يوم الأثنين القادم على تمام الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن التسجيل يتم عبر قيام الطالب بتصفح ملف الـPDFالموجود على موقع الوزارة والاطلاع على مختلف الكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا بكل جامعة، نظام الدراسة بها (فصلي أو سنوي)، القدرة الاستيعابية المقررة بهذه الكليات والمعاهد، وكذلك هل تقبل الكلية خريجي القسم العلمي، أو العلمي والأدبي على حد سواء، وبإمكان الطالب بعد الاطلاع على الملف تحديد الكليات التي يرغب بالتسجيل في القبول بها.

وبينت الوزارة أنه تم توزيع القدرة الاستيعابية الإجمالية لكل كلية أو معهد على فترتين أو فرصتين متساويتين من حيث عدد الطلبة الممكن قبولهم في كل فرصة أو فترة مشيرة إلى أنه في الفرصة الأولى التي تم فتحها يقوم الطالب الناجح من الدور الأول بالتقديم للكليات التي يرغبها، وسيتم قبول الطلبة أصحاب التقديرات الأعلى تنازليا، إلى أن يصل عدد الطلبة إلى القدرة الاستيعابية للكلية في الفرصة الأولى وسيتم بعد ذلك قفل باب التسجيل، ومن بعد إعلان الطلبة المقبولين بمختلف الكليات وتقديراتهم أما في الفرصة الثانية، والتي سيتم فتحها بعد إعلان نتيجة الدور الثاني، يحق للطلبة الناجحين بالدور الثاني، وكذلك الطلبة الناجحين بالدور الأول ولم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول بالكليات التي تقدموا لها في الفرصة الأولى، يحق لكل هؤلاء الطلبة التقديم للقبول في الكليات التي يرغبونها، وسيتم قبول الطلبة أصحاب التقديرات الأعلى تنازليا، إلى أن يصل عدد الطلبة إلى القدرة الاستيعابية للكلية في الفرصة الثانية وسيتم بعد ذلك قفل باب التسجيل، ومن بعد إعلان الطلبة المقبولين بمختلف الكليات وتقديراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بخصوص الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول في الكليات التي يرغبونها في الفرصتين الأولى والثانية، سيتم فتح منظومة التسجيل لهم للمرة الأخيرة، للتسجيل في القبول لدى فقط الكليات التي لازال يوجد بها مقاعد قدرة استيعابية موضحة أنه لا توجد قيود على التسجيل من حيث التقدير أو النسبة المئوية، إلا التقيد بالقسم (علمي/أدبي) كما تم تحديده لكل كلية، والكليات التي لا تقبل القسم العلمي سوف لن تظهر كخيار للتسجيل بالمنظومة لطلبة القسم الأدبي.

وأردفت الوزارة أنه بخصوص الطلبة المدرجين بمنظومة امتحانات وزارة التعليم والذين لم يستلموا شفرات ولم يتمكنوا بالتالي من استلام الرقم الإشاري اللازم لعملية التسجيل، عليهم الاتصال بمكاتب امتحانات مراقبة التعليم ببلدياتهم التي يتبعونها لاستلام الرقم الإشاري الخاص بهم.

ولفتت الوزارة إلى أنه بخصوص طلبة المدارس الليبية بالخارج فإن الطالب يقوم باستلام الرقم الإشاري الخاص بنموذج التسجيل بالمنظومة، وذلك من مدرسته أما بشأن طلبة مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا فبإمكانهم التواصل مع مدارسهم لاستخدام نموذج التسجيل الخاص بهم.

وأوضحت الوزارة أن الطالب لكي يقوم بالتسجيل بالمنظومة يحتاج إلى رقم الجلوس، الرقم الإشاري، وهو الرقم الذي تم إرساله للطالب برسالة نصية هاتفية، الدرجة المتحصل عليها، وهي المعدل العام “النسبة المئوية لتقدير الطالب” على أن يقوم الطالب بتحديد فقط ثلاثة كليات يرغب الدراسة بها، ومعرفة رمز الجامعة ورمز الكلية، لكل كلية من هذه الكليات حيث يمكن للطالب التقدم للقبول بثلاث كليات في جامعة واحدة أو أكثر من جامعة، وبإمكانه أن يتقدم للقبول لنفس الكلية في جامعات مختلفة وبإمكانه الرجوع للمنظومة وتغيير رغباته في الكلية أو الجامعة قبل الموعد النهائي لإقفال المنظومة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم عن طريق موقع نموذج تسجيل رغبات الطلبة.

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