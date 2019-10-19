ليبيا تشارك في مؤتمر للتسجيل الـمدني والإحـصائيات الاستراتيجية للـدول الإفـريقية

شاركت ليبيا في أعـمال الـمؤتمر الـوزاري الـخامس للـتسجيل الـمدني والإحـصائيات الاستراتيجية للـدول الإفـريقية، التي انطلقت بالـعاصمة الـزامبية لـوساكا، بـحضور أكـثر مـن 700 مـشارك مـن الـوزراء والـخبراء وكـبار الـمسئولين الـمعنيين بـالقضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن رئـيس مـصلحة الأحـوال الـمدنية محمد بالتمر شارك في فعاليات المؤتمر الذي بحث كـيفية تـفعيل آلـيات الـتسجيل الـمدني للـمواليد والـوفيات فـي جـميع دول الـقارة، والـتصدي للـمشكلات الـمتعددة الـتي تـواجه تـلك الـخطوات.

وتواصلت فعاليات الـمؤتمر الذي انطلق يوم الخميس الماضي ليومين بـإشراف مـفوضية الاتـحاد الإفـريقي، واللـجنة الاقـتصادية لـلأمـم الـمتحدة بـإفريقيا.

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