تعليم الوفاق توقع اتفاق تعاون مع جامعة فالنسيا

وقعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ومثلها د. سلطان احمد عبدالنبي مدير مكتب التعاون الدولي، مع جامعة فالنسيا بوليتكنك وممثلها د . فرانسيسكو مورو رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون.

وتضمنت الاتفاقية منح الجامعة عدد 30 كرسي لطلاب ليبيين يعاملوا معاملة الطلاب الاسبان، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى تشمل تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات خاصة مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

