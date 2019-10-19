خارجية الوفاق: نؤكد على عمق العلاقات بين ليبيا و قطر ونسعى إلى تطويرها

ليبيا – علقت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على تصريح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة حول ليبيا بأنها تدخلاً في الشؤون الليبية.

وزارة الخارجية أشارت في بيان لها وصفته بالعاجل والذي يأتي رداً على تصريحات وزير الخارجية البحريني أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول وأن لليبيا الحق الكامل في إقامة العلاقات مع الدول وفق مصالحها ومصالح الشعب.

ولفتت الوزارة إلى أنها كانت تأمل من الأشقاء في البحرين دعم حكومة الوفاق وممارسة الضغظ على الدول التي تتدخل سلبياً لدعم ماوصفته بـ” العداون على العاصمة”.

ودعت الوزارة البحرين إلى عدم الزج باسم ليبيا من أجل تصفية حسابات البلاد ليست طرفاً فيها ، مؤكدةً على عمق علاقاتها مع دولة قطر وأنها تسعى لتعزيزها وتعزيز العلاقات مع كل الدول التي تدعم الوفاق ضد ما وصفته بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يشار إلى أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قد صرّح أن قطر تلعب دور في ليبيا يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية للاستقرار وأن سياسة الدوحة مع ليبيا هي ذات السياسة التي تتبعها في اليمن وتونس والعراق والدول الخليجية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في الدول العربية عبر التدخل في شؤونها الداخلية.

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