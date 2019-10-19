بلدية سرت: قريبا الانتهاء من صيانة مدرسة اليرموك

أعلنت بلدية سرت أن أعمال صيانة السريعة لمدرسة اليرموك قاربت على الانتهاء مؤكدة أنها ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع القادم.

وأوضحت بلدية سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة ستتنتهي الفصل الدراسي القادم.

وشددت البلدية على أن ما تقوم به من أعمال صيانة للمدرسة هو من اختصاص وزارة التعليم وليس البلدية مضيفة أنه نظرا لتقاعس الوزارة عن أداء دورها اضطرت البلدية لتحمل هذه المسؤولية وخاصة الصيانة السريعة والعاجلة إلى حين بداية العمل الفعلي للصيانة الشاملة.

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