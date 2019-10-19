بلدي وشورى الكفرة يناقشون اعتصام المعلمين وتداعياته

عقد المجلسان التسييري والحكماء والشورى في مدينة الكفرة، اجتماعا لمناقشة اعتصام المعلمين، وما نتج عنه من اعتداء لفظي على وزير التعليم من قبل بعض المتظاهرين أمام الوزارة، الأحد الماضي في البيضاء.

وندد المجتمعون في بيان أصدروه عقب الاجتماع بما حدث أمام وزارة التعليم بالبيضاء، مؤكدين على حق المعلمين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما حمل المجتمعون مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بإصدار القانون رقم أربعة، حملوا مسؤولية تنفيذه لوزارتي التعليم والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، ومجلس النواب .

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