اتفاقية لتدريس 30 طالبا ليبيا في إسبانيا

أشرفت السفارة الليبية في إسبانيا على توقيع اتفاقية تعاون ما بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وجامعة فالنسيا بوليتكنك، يوم الجمعة.

وتتضمن اتفاقية التعاون توفير جامعة فالنسيا بوليتكنك لـ30 كرسيا لصالح طلاب ليبيين تتم معاملتهم معاملة الطلاب الإسبان.

كما تضمّنت مجالات تعاون أخرى منها تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات خاصة مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

يُشار إلى أن اتفاقية التعاون وقّعها من الجانب الليبي، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم، سلطان أحمد عبدالنبي، ورئيس جامعة فالنسيا بوليتكنك، فرانسيسكو مورو من الجانب الإسباني، بحسب ما أعلنته السفارة الليبية في إسبانيا.

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