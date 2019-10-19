الأرصاد: الطقس اليوم يشهد سقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية

طرابلس-العنوان

تشهد بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي للبلاد سقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، معتدلة على غالب مناطق ليبيا، حيث تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية شمالا، وتصل إلى 37 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

ففي مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض مناطق الجبل الغربي وأبو انجيم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بني وليد والمناطق المجاورة لها.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على ساحل طرابلس إلى الخمس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد والواحات ومرادة فتتكاثر السحب على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع تكون الضباب في الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

بينما الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس غائما، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون نسبة سقوط الأمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم وغدا على مناطق (سبها، أوباري، مرزق، القطرون، غات وما جاورها)، مما قد يؤدي إلى جريان سيول في الأودية المحلية.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، على سبها مرزق قطرون أوباري وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق. بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و33 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا على الكفرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية