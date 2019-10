منظمة إنسانية تنتقد أوضاع المهاجرين في ليبيا

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الظروف في جميع مراكز الاعتقال في ليبيا “خطيرة وغير إنسانية”، مبينة أن السلطات الليبية تعتقل المهاجرين في ظروف وحشية بدلا من الإفراج عنهم.

من جانبها طالبت مفوضية اللاجئين الدول الأوروبية بوضع شروط لمساعدة خفر السواحل الليبي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما وتدريبا لخفر السواحل لمدة ستة أشهر أخرى، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية الأوروبية لشؤون وسط البحر المتوسط فينسنت كوشيتيل،: “لا حرج في مساعدة خفر السواحل ليكون قادراً على القيام بعمليات الإنقاذ بشكل أفضل”، مضيفا في مؤتمر صحفي هذه المساعدة يجب أن تكون مرتبطة بشرط عدم إعادة المهاجرين الموجودين في أوروبا، والذين تم إنقاذهم في البحر إلى مخيمات المهاجرين في ليبيا، والتي تُعرف بظروفها “اللاإنسانية والخطيرة”.

