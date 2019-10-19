العباني يكشف لبوابة إفريقيا الإخبارية كواليس اجتماعات النواب الليبيين في القاهرة

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أن أعضاء البرلمان المجتمعين في القاهرة التقوا اليوم السبت مع أعضاء مجلس النواب المصري.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه جرى خلال اللقاء بحث الصعوبات التي تواجه الليبيين في مصر والمتعلقة بتعليم الطلاب وعلاج المرضى وفرض رسوم على دخول المواطنين الليبيين لمصر وصعوبات العبور من منفذ امساعد الحدودي البري كما جرى مناقشة العديد من الموضوعات السياسية منها حضور مصر لمؤتمر برلين مؤكدا أن الجانب الليبي طلب من مصر تمثيله وتبني قضاياه.

وأوضح العباني أن النواب سيناقشون في جلستهم المقررة بعد قليل جهود تحقيق التوافق بين أعضاء البرلمان وتحديد موعد ومكان للاجتماع في ليبيا خاصة وأن النواب المجتمعين في القاهرة والبالغ عددهم 90 نائبا تقريبا يمثلون مختلف المناطق والدوائر الانتخابية مشيرا إلى أن 35 نائب من المنطقة الغربية يشاركون في اجتماع القاهرة الذي انطلق أمس الجمعة براية مصرية.

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