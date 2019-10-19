الحويج للبرلمان الأوروبي: قوات الوفاق تمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج للبرلمان الأوروبي أن قوات الوفاق في طرابلس تمنع المدنيين من الخروج عبر ممرات إنسانية فتحها الجيش الليبي.

وأعرب الحويج، عن عزم الحكومة المؤقتة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليه، داعياً مجلس الأمن إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب في ليبيا والمنطقة.

وأضاف خلال لقائه منسق مجموعة الهوية و الديمقراطية ،النائب الأوروبي و وزير المواصلات الفرنسي السابق هنري مارياني في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل “مازال الإرهاب يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن في ليبيا ويشكل خطرا محدقا يواجه الجميع في المنطقة دون استثناء رغم ما حققه الجيش الليبي من إنجازات على الأرض”.

وقال الحويج للنائب الأوروبي والسياسي الفرنسي إن الجيش الليبي يسيطر حاليا على تسعين في المائة من الأراضي الليبية، بينما تحكم ميلشيات طرابلس قبضتها على العاصمة طرابلس فقط، مؤكدا إصرار الجيش على تصفيتها وتطهير ليبيا منها مع مراعاة المحافظة على أرواح المدنيين الذين تستخدمهم حكومة السراج وميليشياتها كدروع بشرية لمنع تقدمه.

وأرجع الحويج سبب تأخر تحرير طرابلس إلى “أن العاصمة باتت تشكل اليوم أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، وذلك بشهادة تقارير دولية عديدة لافتاً إلى أنهم يقومون باستمرار بقصف المناطق المدنية بالقذائف والصواريخ واتخاذ المدنيين دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر ممرات إنسانية فتحتها الحكومة المؤقتة والجيش الليبي.

من جهته ثمن تيري مارياني، النائب الأوروبي ووزير المواصلات الفرنسي الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة في حربها على الإرهاب والمليشيات واجتثاث العصابات الخارجة على القانون التي تتاجر في البشر وتتخذ من ظاهرة الهجرة فرصة للاغتناء والكسب المالي غير المشروع.

‪وأشار مارياني إلى أن مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي التي يمثلها بحثت بالتفصيل موضوع محاربة الإرهاب، مضيفاً أن جماعات على صلة بتنظيم “داعش” باتت تسيطر على طرابلس، وقال: “لا يمكننا أن نتسامح مع هذا، ولذلك اتفقنا مع وزير الخارجية في ليبيا عبد الهادي الحويج على مواصلة العمل المشترك بهدف إزالة الخطر الإرهابي في ليبيا بشكل نهائي، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين

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