المشري يؤكد أهمية دور الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال زيارته الرسمية إلى دولة إثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن آبي أحمد أعرب خلال اللقاء الذي جرى أمس الجمعة عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى قلقه من تداعيات الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي الليبيين أن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام.

كما التقى المشري أيضاً نائب وزير الخارجية الإثيوبي هيروت زماني، لبحث سُبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس وتطرق اللقاء إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية، وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.‎

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