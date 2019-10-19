أمن الواحات يضبط تشكيلاً عصابياً بحوزته كمية كبيرة من مخدر الكوكايين

تمكن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بالواحات، أمس، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بلغت حوالي خمسة وثلاثين كيلوجراما، ويقدر ثمنها بالملايين، حسبما أفادت به وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وأوضح مكتب المعلومات بالوزارة، أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، على ضرورة محاربة آفة المخدرات، تمكن فرع الإدارة بالواحات من ضبط هذه الكمية من المخدرات، مشيرا إلى أن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرع، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الفرع، وضبط الجناة في عملية نوعية، وبحوزتهم حوالي خمسة وثلاثين كيلو جراما من مخدر الكوكايين، كما تم إخطار النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا