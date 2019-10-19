رئيس الحكومة يجري زيارة تفقدية لعميد العائلة السنوسية بمركز القلب في بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس، زيارة تفقدية للسيد أحمد الزبير السنوسي الذي يخضع للعلاج في مركز بنغازي للقلب.

واطمأن الثني خلال الزيارة على صحة السنوسي الذي تعرض لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى لتلقي العلاج.

ويعد أحمد الزبير السنوسي عميد العائلة السنوسية، وقد قضى أطول فترة سجن في النظام السابق بلغت 32 عاما.

وتأتي الزيارة عقب يوم من زيارة أجراها رئيس مجلس الوزراء لشقيق أحمد الزبير، شاعر الوطن راشد الزبير السنوسي، في بيته، وذلك في إطار متابعته لسلسلة زياراته للشخصيات الوطنية البارزة في مدينة بنغازي.

وخلال زيارة اليوم لمركز القلب ببنغازي، تفقد الثني أحوال كافة المرضى الذين يتلقون علاجهم بالمركز مطمئنا من خلال مدير المركز الدكتور الطاهر الفاضلي على أوضاعهم الطبية.

وأطلع الثني على الأسلوب الجديد المتبع في برنامج الأطباء الزوار الذي باشر مركز القلب في تنفيذه.

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