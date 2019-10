خارجية الوفاق ترد على تصريحات الوزير البحريني

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على تصريحات وزير الخارجية البحريني، مؤكدة أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، إن لدولة ليبيا الحق الكامل في إقامة علاقاتها مع الدول وفق مصالحها ومصالح الشعب الليبي.

وأضافت أنها تأمل من دولة البحرين دعم حكومة الوفاق وأن تمارس ضغطا على الدول التي تتدخل سلبيًا لدعم العدوان على العاصمة طرابلس، مؤكدة رفضها الزج باسم ليبيا من أجل تصفية حسابات ليبيا ليست طرفا فيها، حسب تعبيرها.

كما أكدت الوزارة في بيانها عمق العلاقات الثنائية مع دولة قطر وتطويرها وفق مبدأ التعاون والمصالح المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين وكل الدول الداعمة لوقف العدوان على طرابلس، حسب البيان.ط

