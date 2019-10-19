أمن بنغازي: ضبط مصنع خمور بالمدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مصنع للمواد المسكرة والقبض على المتورطين في تصنيع وترويج الخمور.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم البحث الجنائي بالمديرية تلقت معلومات مُفادُها قيام شخص ببيع وترويج المواد المُسكرة بأحد المناطق بالمدينة وبعد التحري تبين أن هذا الشخص يقوم بتصنيع الخمور محلية الصنع داخل قطعة أرض عشوائية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه جرى ضبط المتهم وشخص آخر وبحوزتهما عدد (9)جالونات سعة (20)لتر بها سائل ابيض شفاف تفوح منها رائحة كريهة وكذلك عدد (28)قنينة سعة نصف لتر جاهزة للبيع ومبلغ مالي وقدره (180)دينار من جراء البيع.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن الشخص الثاني اعترف بأن المضبوطات تخص الشخص الأول وبالاستدلال مع الأول اعترف بما نسب إليه من اتجار وبيع المواد المُسكرة مبينة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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