فيسبوك تطلق علامة تبويب الأخبار بحلول نهاية الشهر

أوضحت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن علامة تبويب الأخبار المزمع وصولها إلى المنصة في خريف عام 2019 ستحتوي على عناوين من صحيفة وول ستريت جورنال وبعض العناوين الأخرى من شركات نيوز كورب News Corp، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لداو جونز Dow Jones، وكذلك نيويورك بوست.

وقالت وول ستريت جورنال، التي نشرت تقارير عن الصفقة لأول مرة: إن المنافذ الإخبارية، الواشنطن بوست، وأخبار BuzzFeed، و Business Insider قد توصلت أيضًا إلى اتفاق مماثل مع فيسبوك.

ومن المفترض أن تدفع فيسبوك رسوم ترخيص للمنظمات الإخبارية في سبيل تزويدها لعلامة التبويب الجديدة بالعناوين الرئيسية، وقد تتراوح رسوم الترخيص هذه بين مئات الآلاف سنويًا وملايين الدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ودعا روبرت مردوخ Rupert Murdoch، مؤسس شركة نيوز كورب News Corp، في العام الماضي فيسبوك لدفع رسوم نقل للناشرين الموثوق بهم، على غرار النموذج الذي تستخدمه شركات الكابلات.

وسيتم الإشراف على بعض العناوين التي تظهر في قسم الأخبار في فيسبوك من قبل فريق من المحررين، بينما سيتم اختيار عناوين أخرى بواسطة خوارزمية الشركة، وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، في أعقاب انتقادات مفادها أن موقع Facebook يتبع منهجًا متساهلاً في التقارير الإخبارية المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدولة: إن الشبكة الاجتماعية ستعطي الأولوية للأخبار الجديرة بالثقة في خلاصتها من خلال تحديد منافذ إخبارية عالية الجودة.

وأضاف “من المهم بالنسبة لي أن نساعد الناس في الحصول على أخبار جديرة بالثقة وإيجاد حلول تساعد الصحفيين في جميع أنحاء العالم على القيام بعملهم المهم”.

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