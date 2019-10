رئيس وزراء إثيوبيا يبحث سبل التعاون مع ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” والوفد المرافق له، الجمعة، خلال زيارته الرسمية إلى إثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وأبدى السيد آبي أحمد، استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية.

كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام.

من جانبه هنأ المشري رئيس الوزراء الإثيوبي، لفوزه بجائزة “نوبل” للسلام، معرباً عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت منذ رئاسة السيد آبي أحمد للوزراء.

‎هذا و‎التقى السيد الرئيس أيضاً مع نائب وزير الخارجية الإثيوبي هيروت زماني، وبحث معه سُبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية، وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.‎

