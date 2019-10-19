السراج يرأس الوفد الليبي في قمة «روسيا – أفريقيا»

يشارك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، في قمة «روسيا – أفريقيا» التي ستعقد بمدينة سوتشي الروسية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، حسن الهوني، في تصريح إلى «سبوتنيك»، إن «السراج سيشارك على رأس الوفد الليبي»، في القمة التي ستشهد انعقاد المنتدى الاقتصادي «الروسي – الأفريقي» الأول، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.

وذكرت وكالة «تاس»، أن قادة ورؤساء 54 دولة أفريقية تلقوا دعوات لحضور القمة، وأكدت 40 منها المشاركة، لافتة إلى أن القمة «أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية – الأفريقية».

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