إجراء عملية جراحية نادرة بمستشفى زليتن التعليمي

قام أطباء قسم العظام بمستشفى زليتن التعليمي بإجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لمريضة، تمثلت في أخذ جزء من عظمة الساق وزرعها في اليد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى إجراء 3 عمليات لتنظيف وترميم العظم، وجرى إعادة بناء واسترجاع هيكلة العظم باستخدام التثبيتات الداخلية مشيرا إلى أن المريضة كانت قد خضعت لعملية جراحية فاشلة بإحدى مصحات القطاع الخاص في محاولة لإجراء تثبيت داخلي لكسر بعظم في اليد ما أدى إلى حدوث التهاب وعدم التئام الكسر.

وكان قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى زليتن التعليمي تمكن في يوليو الماضي من إجراء أحد العمليات الكبرى في جراحة الأوعية الدموية والتي يستغرق إجراؤها وقتًا طويلًا وتتطلب إجراء تخدير بطريقة خاصة، إذ جرى إعادة التروية الدموية لساق حالة مرضية تم إنقاذها من البتر، وتمكن فريق جراحي ليبي من إعادة التروية الدموية للطرف السفلي بواسطة شريان صناعي تم ربطه بالشريان الفخدي ومن ثم أوصل بأحد شرايين الساق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا