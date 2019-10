أكد النائب بالبرلمان المصري سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى، أن ليبيا لا يجب أن تصبح مسرحا للعب بعض الصغار إقليميا ودوليا.

وأكد الجمال على أهمية الترابط والتوافق بين أعضاء البرلمان الليبى ومن خلفهم الشعب، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية سد الطريق أمام الإرهاب الأسود الذى يتسلل من داخل الأزمات.

The post رئيس البرلمان العربي: يجب ألا تصبح ليبيا مسرحا للعب إقليميا ودوليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية