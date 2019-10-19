«ماراثون وردي» لمكافحة سرطان الثدي في بنغازي

شهدت مدينة بنغازي «مارثوان بنغازي الوردي الأول»، ضمن فعاليات الحملة العربية الموحدة لمكافحة سرطان الثدي، الذي تشارك فيه ليبيا للمرة الأولى، تحت شعار «أكتوبر الوردي».

وشارك في الماراثون، الذي انطلق أمس، الجمعة، من موقف سيارات مبنى جمعية الدعوة الإسلامية إلى الساحة المقابلة لفندق «تيبيستي»، مجموعة «القلب الشجاع»، وهي لسيدات تعافين من سرطان الثدي ويقدمن الدعم النفسي للمصابات الجديدات، بالإضافة إلى مهتمين بالشأن العام وفنانين وإعلاميين ومشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتمت فعاليات الماراثون بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على الأوائل، فضلا عن منح المشاركين كوبونات خاصة لإجراء تحاليل دلائل الأورام مجانا.

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وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للحملة، وإخصائية تصوير الثدي بمركز بنغازي الطبي، الدكتورة أمنية الزوي، إن المارثوان يأتي ضمن فعاليات عديدة ستقام طوال شهر أكتوبر، لافتة إلى أنه جرى عقد ندوات توعوية لأهمية الكشف المبكر عن السرطان، وإضاءة منارة بنغازي وجزيرة دوران شارع دبي (جزيرة الجعب) باللون الوردي.

وأضافت الزوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم، أن هناك منظومة بمركز بنغازي الطبي -هي الأولى من نوعها على مستوى ليبيا- افتتحت في أكتوبر 2017، وسجل بها ستة آلاف حالة كشف وقائي، حتى سبتمبر الماضي، مشيرة إلى «اكتشاف أكثر من 15 حالة في مرحلة الصفر، حيث تصل نسبة الشفاء في هذه الحالات إلى 98%».

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