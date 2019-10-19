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قيادة الجيش تؤكد قرب حسم المعركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تقدمت القيادة العامة بالقوات المسلحة بالتعزية العميد ميلود أمحمد التميمي في مقتل أفراد أسرته.

وقال مدير مكتب القائد العام للجيش خيري خليفة عمر في برقية تعزية موجهة للتميمي “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر استشهاد أفراد أسرتكم على أيدي مليشيات الغدر والإرهاب بقتلهم المتعمد في دلالة واضحة على ما ترتكبه هذه الجماعات الإرهابية من ترويع وقتل المواطنين المدنيين العزل”.

وأكدت القيادة العامة أن “القصاص للشهداء قد اقترب وأن الحسم بات قاب قوسين أو أدنى”.

وكانت بلدية قصر بن غشير أعلنت مقتل أسرة التميمي على يد مسلحين جنوبي طرابلس مؤكدة مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة أثناء سيرهم بالطريق الرابط بين الساعدية والعزيزية متهمة القوات التابعة لحكومة الوفاق بالتورط في الحادث.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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