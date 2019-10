مشاركة ليبية في قمة «روسيا – أفريقيا»

يشارك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، في قمة «روسيا – أفريقيا» التي ستعقد بمدينة سوتشي الروسية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حسن الهوني، في تصريحات صحافية، إن «السراج سيشارك على رأس الوفد الليبي»، في القمة التي ستشهد انعقاد المنتدى الاقتصادي «الروسي – الأفريقي» الأول، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.

