بعد سلسلة من الضربات المدمرة.. الجيش يواصل ضرب مخازن الذخيرة لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

واصلت القوات الجوية اليوم السبت سلسلة هجماتها على مواقع ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الوفاق في عدة مناطق أبرزها مصراتة، حيث جدد الطيران الحربي استهداف معسكر الحامية ومقر كتيبة الطاجين، في منطقة كرزاز جنوب شرق مصراتة.

ويعد استهداف معسكر الحامية الثاني من نوعه خلال 24 ساعة الماضية. وأظهرت مشاهد مصورة شدة الانفجارات الناجمة عن قصف مخازن الذخيرة.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم السبت قيام سلاح الجو بتدمير مخزن ذخائر بغريان وتجمع عسكري في مصراتة بمنطقة الحامية، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان سلاح الجو قد وجه يوم الجمعة أكثر من 7 ضربات متتالية على مواقع في الكلية الجوية مصراتة وبعض المواقع الأخرى.

وأعلن الجيش الوطني الليبي تدميره لمنشآت دفاعات جوية، قال إنها تركية، في مدينة مصراتة، حيث قال وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، يوم الجمعة، إن “القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية في مصراتة، تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية”.

وأضاف: “نجم عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر مخزنة في هذه المرافق”.

وحذّر المسماري، “الجماعات والمليشيات المسلحة” من محاولة تهديد أمن وسلامة الجيش الوطني والمدنيين، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.

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